جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024.. والقنوات الناقلة

زاد البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من قبل عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعب رياضة كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2024 من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء في مختلف المجالات التي تهم قطاع عريض من المواطنين وجاءت مواعيد إقامة المباريات كما يلي:-

مباريات دوري روشن السعودي

موعد مباراة نادي الفتح ضد نادي الخليج في تمام الساعة 5:00 مساءا.

موعد مباراة نادي الاتفاق ضد نادي أبها في تمام الساعة 5:00 مساءا.

موعد مباراة نادي التعاون ضد نادي الخليجي في تمام الساعة 8:00 مساءا.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي فالنسيا ضد نادي خيتافي في تمام الساعة 4:00 مساءا.

موعد مباراة نادي قادش ضد نادي أتليتكو مدريد في تمام الساعة 5:18 مساءا.

موعد مباراة نادي غرناطة ضد نادي ريال سوسييداد في تمام الساعة 8:00 مساءا.

موعد مباراة نادي جيرونا ضد نادي أوساسونا في تمام الساعة 11:00 مساءا.

مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي إيفرتون في تمام الساعة 3:30 مساءا.

موعد مباراة نادي كريستال بالاس ضد نادي لوتون تاون في تمام الساعة 5:30 مساءا.

موعد مباراة نادي بورنموث ضد نادي شيلفيد يونايتد في تمام الساعة 5:00 مساءا.

موعد مباراة نادي وولفوها مبتون ضد نادي فولهام في تمام الساعة 5:00 مساءا.

موعد مباراة نادي آرسنال ضد نادي برينتفورد في تمام الساعة 8:30 مساءا.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports على حقوق البث المباشر للمباريات السابقة في الدوريات المختلفة والتي يمكن ضبط احداثيات وفقا لما يلي:-

قناة بين سبورت Bein Sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



قناة بين سبورت Bein Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10850.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.