مودرن فيوتشر وزد اليوم.. جدول مواعيد مباريات الخميس 7-3-2024

يتنافس اليوم فريقي مودرن فيوتشر ووز ضمن مباريات الدوري المصري التي ما زالت قائمة حتى الآن في انتظار الفريق الفائز وكذلك مختلف البطولات والدوريات العالمية والاوروبية.

ننشر في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ في الدوري المصري وكذلك موعد مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة.



مواعيد مباريات الدوري المصري



مباراة مودرن فيوتشر ونادي زد الساعة 19:00





موعد مباراة الأهلي والزمالك



تقام المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادمة 8 مارس 2024 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

تُقام المباراة على أرض ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالسعودية.

يتم عرض مباراة نهائي كاس مصر بين الأهلى والزمالك من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورت وقنوات SSC الرياضية السعودية.





مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة النصر والرائد الساعة 19:00

مباراة ضمك والوحدة الساعة 16:00

مباراة الشباب والفيحاء الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة ميلان وسلافيا براج الساعة 22:00

مباراة بنفيكا وجلاسكو رينجرز الساعة 22:00

مباراة فرايبورج ووست هام يونايتد الساعة 22:00

مباراة أولمبيك مارسيليا وفياريال الساعة 22:00

مباراة روما وبرايتون الساعة 19:45

مباراة كاراباج أجدام وباير ليفركوزن الساعة 19:45

مباراة سبارتا براج وليفربول الساعة 19:45



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة دينامو زغرب وباوك سالونيك الساعة 22:00

مباراة مكابي حيفا وفيورنتينا الساعة- 22:00

مباراة رويال يونيون سان جيلواز وفنرباهتشة الساعة 22:00

مباراة سيرفيتي وفيكتوريا بلزن الساعة 22:00

مباراة أياكس وأستون فيلا الساعة 19:45

مباراة مولده وكلوب بروج الساعة 19:45

مباراة أولمبياكوس ومكابي تل أبيب الساعة 19:45

مباراة شتورم جراتس وليل الساعة 19:45