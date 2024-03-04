نهائي كأس مصر أبرزها.. مواعيد مباريات الأهلي المقبلة محليا وقاريا

كلما مرت الأيام والساعات، أصبح البحث عن مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة محليا وقاريا، هو المسيطر على كافة محركات جوجل مؤخرا.

مواعيد مباريات الأهلي

ويأتي ذلك، بعد صعود الأهلي لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري، فضلا عن المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

مواعيد مباريات الأهلي المحلية والقارية

وفما يلي مواعيد مباريات الأهلي، محليا وقاريا الفترة المقبلة

الجمعة 8 مارس 2024

مباراة الأهلي والزمالك.. (ستاد الأول بارك) بالمملكة العربية السعودية.

المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وتقام المباراة على هامش فعاليات موسم الرياض.

الثلاثاء 12 مارس 2024

البنك الأهلي & الأهلي.. التاسعة والنصف مساءا (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الخامسة عشر بمسابقة دوري نايل.

ومن الصدفة الجميلة إقامة المباراة في سهرة رمضانية كريمة، فربما يكون أول أيام الشهر الكريم أو ثاني الأيام، حسبما يتم استطلاع رؤية الهلال من جانب دار الأفتاء.

توقعات بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي

الجمعة 15 مارس 2024

مباراة الأزمة (التأجيل وارد)

الأهلي & إنبي.. التاسعة والنصف مساءا أيضا (ستاد القاهرة الدولي).

تقام المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل.

وأصبح إقامة المباراة في موعدها المحدد من قبل رابطة الأندية المحترفة بالجبلاية، محل شك كبيرا جدا، بعد التصريحات المتضاربة بين النائب أحمد دياب رئيس الرابطة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ويرفض العميد حسام حسن المدير الفني للفراعنة إقامة أي مباراة بدوري نايل، بعد يوم 12 من الشهر الحالي، وتحديدا خلال معسكر الفراعنة لأجندة مارس الدولية، والذي يبدأ يوم 12 من الشهر ذاته، استعدادا للمشاركة في دورة أبوظبي الودية، وذلك بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وأصبح تأجيل المباراة، بمثابة أمر حتمي وضروري، لا يقبل القسمة على أثنين، فربما يتم الإعلان رسميا عن تأجيل المباراة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، المزمع إقامتها يوم 22 مارس الحالي، مع الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس، يوم 26 من الشهر ذاته، في المباراة النهائية للبطولة، فيما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس الجاري، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

على المستوى القاري، ينتظر المارد الأحمر، معرفة هوية الفريق الذي سيواجه ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال نسخة الموسم الحالي، وتقام مواجهة الذهاب بالخارج أحد يومي 29 أو 30 مارس الجاري، بينما يستضيف المارد الأحمر مواجهة الإياب هنا بالقاهرة أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل.