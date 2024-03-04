بفارق 10 ألقاب عن الزمالك.. الأهلى الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ بطولة كأس مصر أقدم بطولة محلية وعربية وإفريقية وانطلقت موسم 1921 – 1922 وتوج الأهلي باللقب 36 مرة منفردا وتقاسم اللقب مرتين مع الزمالك عامى 1943 و1958 وفاز الأهلي باللقب آخر مرة موسم 2021 -2022 بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة 12 ناديا فازوا ببطولة كأس مصر، إذ توج باللقب 26 مرة منفردا وتقاسمه مرتين مع الأهلي وتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر لآخر مرة موسم 2020–2021 بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفيما يلي السجل الكامل لأبطال كأس مصر منذ انطلاقها عام 1921.

1. الأهلي 38 لقبا أعوام: (1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007، 2017 ، 2020 ، 2022).

2. الزمالك 28 لقبا أعوام: (1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021).

3. الاتحاد السكندري ستة ألقاب أعوام: ( 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976).

4. الترسانة ستة ألقاب أعوام: (1923، 1929، 1954، 1965، 1967، 1986).

5. المقاولون ثلاثة ألقاب أعوام: (1990، 1995، 2004).

6. الإسماعيلي لقبان عامي 1997، 2000.

7. الأوليمبي السكندري لقبان عامي 1933، 1934.

8. إنبي لقبان عامي 2005، 2011.

9. حرس الحدود لقبان عامي 2009، 2010.

10. الترام لقبا واحدا عام 1939.

11. القناة لقبا واحدا عام 1964.

12. المصري البورسعيدي لقب وحيد عام 1998.