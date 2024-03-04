الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بفارق 10 ألقاب عن الزمالك.. الأهلى الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر

الأهلي فاز بآخر لقب
الأهلي فاز بآخر لقب كأس موسم 2021-2022

يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ بطولة كأس مصر أقدم بطولة محلية وعربية وإفريقية وانطلقت موسم 1921 – 1922 وتوج الأهلي باللقب 36 مرة منفردا وتقاسم اللقب مرتين مع الزمالك عامى 1943 و1958 وفاز الأهلي باللقب آخر مرة موسم 2021 -2022 بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة 12 ناديا فازوا ببطولة كأس مصر، إذ توج باللقب 26 مرة منفردا وتقاسمه مرتين مع الأهلي وتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس مصر لآخر مرة موسم 2020–2021 بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفيما يلي السجل الكامل لأبطال كأس مصر منذ انطلاقها عام 1921.

1. الأهلي 38 لقبا أعوام: (1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007، 2017 ، 2020 ، 2022).

2. الزمالك 28 لقبا أعوام: (1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019، 2021).

3. الاتحاد السكندري ستة ألقاب أعوام: ( 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976).

4. الترسانة ستة ألقاب أعوام: (1923، 1929، 1954، 1965، 1967، 1986).

5. المقاولون ثلاثة ألقاب أعوام: (1990، 1995، 2004).

6. الإسماعيلي لقبان عامي 1997، 2000.

7. الأوليمبي السكندري لقبان عامي 1933، 1934.

8. إنبي لقبان عامي 2005، 2011.

9. حرس الحدود لقبان عامي 2009، 2010.

10. الترام لقبا واحدا عام 1939.

11. القناة لقبا واحدا عام 1964.

12. المصري البورسعيدي لقب وحيد عام 1998.

بطولة كأس مصر الاهلى الزمالك الاتحاد السكندرى الاسماعيلى

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