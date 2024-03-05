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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 ولقاء الأهلي والزمالك المقبل والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والقنوات الناقلة، أصبح هو الشغل الشاغل لكافة متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهتي ريال سوسييداد الإسباني و باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا، وبايرن ميونيخ الألماني ولاتسيو الإيطالي، في إطار مبارياته الدور ذاته.

وتنقل المباراتين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري لكافة فعاليات منافسات تشامبيونزليج حتى المباراة النهائية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة 

جيونبك هيونداي موتورز - كوريا الجنوبية ونظيره أولسان هيونداي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12 ظهرا، في إطار منافسات ذهاب ربع النهائي.

اتحاد جدة السعودي ومواطنه الهلال.

وتطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الدور ذاته.

وسيتم نقل المباراتين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والقنوات الناقلة

نهائي كأس مصر أبرزها.. مواعيد مباريات الأهلي المقبلة محليا وقاريا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بالدوري المصري (دوري نايل)

طلائع الجيش والداخلية.. الرابعة عصرا (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

المصري البورسعيدي وسموحة.. السابعة مساءا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وتقام المباراتين في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر بدوري نايل.

كما تنقل المباراتين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في قمة نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، مساء الجمعة المقبلة، على ستاد الأول بارك، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة على هامش فعاليات موسم الرياض هناك.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري ابطال اوروبا دوري أبطال آسيا موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة موعد مباراة منتخب مصر المقبلة موعد نهائي كاس مصر

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