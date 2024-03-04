الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بهدف رحيمى.. العين يسقط النصر فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال آسيا

العين
العين

حسم العين الإماراتي موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على النصر السعودي بهدف نظيف اليوم الإثنين على استاد هزاع بن زايد.

ويدين العين بالفضل في هذا الفوز لنجمه المغربي سفيان رحيمي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 44.

وسجل أليخاندرو روميرو مهاجم باراجواي، هدفًا للعين في الدقيقة 28 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "الفار".

وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة طرد الإسباني إيميريك لابورت مدافع النصر بعد تدخل عنيف ضد بندر الأحبابي.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل على ملعب الأول بارك.

التشكيل.. رونالدو أساسيًا وأوسبينا يعود مع النصر.. ورحيمي يقود هجوم العين

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورتي، علي لاجامي، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، عبدالمجيد الصلهيم

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى

بينما جاء تشكيل العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك

خط الوسط: يحيى، بارك، عباس

خط الهجوم: كاكاو، سفيان رحيمي، ماتياس

 

 

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