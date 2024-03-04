الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. سفيان رحيمي يتقدم للعين على النصر بهدف رائع

جريدة الدستور

تقدم العين على نظيره النصر بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

هدف العين الوحيد سجله المغربي سفيان رحيمي بالدقيقة 44 من فاصل مهاري، تمكن من مراوغة دافيد أوسبينا ثم سجل في المرمى الخالي.

وكان الحكم ألغى هدف للعين بالدقيقة 29 بداعي التسلل.

التشكيل.. رونالدو أساسيًا وأوسبينا يعود مع النصر.. ورحيمي يقود هجوم العين

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورتي، علي لاجامي، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، عبد المجيد الصلهيم

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى

بينما جاء تشكيل العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك

خط الوسط: يحيى، بارك، عباس

خط الهجوم: كاكاو، سفيان رحيمي، ماتياس

 

ويتسلح النصر بسجل إيجابي أمام الأندية الإماراتية قبل المواجهة التاسعة أمامها على مستوى دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد منذ عام 2003، بينها مواجهتان رسميتان سابقتان أمام العين، حيث حقق خلال المواجهات الثماني السابقة، ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.

 

 

 

العين النصر ربع نهائي دوري أبطال أسيا دوري أبطال آسيا سفيان رحيمي

مواد متعلقة

التشكيل.. رونالدو أساسيًا وأوسبينا يعود مع النصر.. ورحيمي يقود هجوم العين

الأكثر قراءة

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

خطة من «المركزى» والبنوك لتوفير «الكاش»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال