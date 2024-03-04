الشوط الأول.. سفيان رحيمي يتقدم للعين على النصر بهدف رائع

تقدم العين على نظيره النصر بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

هدف العين الوحيد سجله المغربي سفيان رحيمي بالدقيقة 44 من فاصل مهاري، تمكن من مراوغة دافيد أوسبينا ثم سجل في المرمى الخالي.

وكان الحكم ألغى هدف للعين بالدقيقة 29 بداعي التسلل.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورتي، علي لاجامي، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، عبد المجيد الصلهيم

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى

بينما جاء تشكيل العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك

خط الوسط: يحيى، بارك، عباس

خط الهجوم: كاكاو، سفيان رحيمي، ماتياس

ويتسلح النصر بسجل إيجابي أمام الأندية الإماراتية قبل المواجهة التاسعة أمامها على مستوى دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد منذ عام 2003، بينها مواجهتان رسميتان سابقتان أمام العين، حيث حقق خلال المواجهات الثماني السابقة، ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.