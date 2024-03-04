أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة العين الإماراتي مساء اليوم في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقود هجوم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يعود دافيد أوسبينا لحراسة مرمى الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

التشكيل.. رونالدو أساسيًا وأوسبينا يعود مع النصر.. ورحيمي يقود هجوم العين

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورتي، علي لاجامي، عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، عبد المجيد الصلهيم

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى

بينما جاء تشكيل العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك

خط الوسط: يحيى، بارك، عباس

خط الهجوم: كاكاو، سفيان رحيمي، ماتياس

ويتسلح النصر بسجل إيجابي أمام الأندية الإماراتية قبل المواجهة التاسعة أمامها على مستوى دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد منذ عام 2003، بينها مواجهتان رسميتان سابقتان أمام العين، حيث حقق خلال المواجهات الثماني السابقة، ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.