النصر السعودي يتسلح بالتاريخ في مواجهة العين الإماراتي بربع نهائي دوري أبطال آسيا

يخوض النصر السعودي، اختبارًا آسيويًا صعبًا، عندما يحل ضيفًا على العين الإماراتي في السادسة من، مساء اليوم الاثنين، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

ويتسلح النصر بسجل إيجابي أمام الأندية الإماراتية قبل المواجهة التاسعة أمامها على مستوى دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد منذ عام 2003، بينها مواجهتان رسميتان سابقتان أمام العين، حيث حقق خلال المواجهات الثماني السابقة، ستة انتصارات مقابل تعادل وحيد وخسارة وحيدة.

بداية مواجهات النصر أمام الأندية الإماراتي

وكانت بداية مواجهات النصر أمام الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا في دور المجموعات بنسخة 2019،حيث فاز على الوصل ذهابًا في دبي بهدف نظيف، قبل أن يفوز في مباراة الإياب بنتيجة 3 /1 في الرياض.

وفي النسخة ذاتها التقى النصر مع الوحدة في دور الـ16، حيث تعادلا ذهابًا في الرياض 1 /1،قبل أن يفوز النصر إيابًا في الإمارات بنتيجة 3 /2.

وفي نسخة 2020 تواجد النصر مع العين في مجموعة واحدة، حيث فاز في أبوظبي بنتيجة 2 /1، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بهدف نظيف علمًا بأن المباراة أقيمت في قطر التي احتضنت وقتها باقي مباريات البطولة خلال أزمة جائحة كورونا.

وفي نسخة 2021، التقى النصر مع الوحدة في دور الثمانية، حيث فاز على ملعب الأول بارك بنتيجة 5/ 1.

آخر لقاء بين النصر والأندية الإماراتية

ويعود آخر لقاء بين النصر والأندية الإماراتية إلى أغسطس الماضي، حيث واجه في الملحق المؤهل لدور المجموعات فريق شباب الأهلي دبي وفاز النصر بنتيجة 4 /2.

ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي،قبل مباراة الإياب المقررة بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الرياض يوم الاثنين مارس الجاري.

وتعد هذه المواجهة الرابعة التي تجمع النصر مع العين بينها مباراة ودية ومباراتين رسميتين كانت لحساب دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وكانت بداية مواجهات النصر أمام العين في ودية شهدها استاد خليفة بن زايد بنادي العين في عام 2014، وحسمها التعادل بهدف لكل فريق، وسجل يومها هدف النصر اللاعب محمد السهلاوي.