الخميس 22 فبراير 2024
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رياضة

اتحاد جدة يهزم نافباهور نامانجان ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

عبدالرازق حمدالله
عبدالرازق حمدالله

تأهل فريق اتحاد جدة السعودي للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على فريق نافباهور نامانجان الأوزبكستاني في مباراة إياب دور الـ16 بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ فريق اتحاد جدة على مجريات اللعب من بداية المباراة، وقدم أداءً هجوميًا في مستوى متوسط بينما لم يخلق نافباهور أي محاولات هجومية على المرمى خلال الشوط الأول.

وافتتح كريم بنزيما التسجيل لفريق نافباهور بالخطأ في مرماه بالدقيقة 25.

وحاول لاعبو فريق اتحاد جدة إدراك التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وخلقوا العديد من الفرص الهجومية على المرمى.

وسجل عبدالرازق حمدالله هدف التعادل لفريق اتحاد جدة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بصناعة من كريم بنزيما.

وسدد لاعبو 3 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 8 تسديدات، فيما لم يسدد فريق نافباهور أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ فريق اتحاد جدة على مجريات اللعب بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق نافباهور.

واستمر استحواذ لاعبي اتحاد جدة على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما استمر الأداء الهجومي على نفس نسق الشوط الأول.

وسجل كريم بنزيما هدف التقدم لاتحاد جدة في الدقيقة 75 ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وسجل توما تاباتزي هدف التقدم لاتحاد جدة في الدقيقة 87 بالخطأ في مرماه.


وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف التعادل لنافباهور، أو هدف قتل المباراة لاتحاد جدة.

وتلقى جوفان دوكيتش، لاعب نافباهور، البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد تدخل عنيف ضد صالح العمري.

وسدد لاعبو اتحاد جدة 5 كرات على المرمى من 23 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 10 تسديدات، فيما لم يسدد فريق نافباهور أي كرة على المرمى من 6 محاولات خرجت 5 منها من الملعب واعترض الدفاع واحدة.

واستحوذ اتحاد جدة على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق نافباهور.

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