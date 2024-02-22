بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام نافباهور نامانجان بدوري أبطال آسيا

كشف مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، المحترف ضمن صفوفه أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نافباهور نامانجان الأوزبكستاني، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد أحمد حجازي في دفاع اتحاد جدة لمباراة اليوم، فيما يقود كريم بنزيما الهجوم.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش.

وسط الملعب: فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي.

الهجوم: أحمد الغامدي، كريم بنزيما، عبدالرازق حمدالله.



فيما ضمت دكة البدلاء كل من: "محمد المحاسنة، عمر هوساوي، مروان الصحفي، سلطان الفردان، فرحة الشمراني، طلال حجي، صالح العمري، سويلم المنهالي".

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة رحلته في البطولة القارية، والتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، والدخول في المنافسة على تحقيق اللقب الثالث في تاريخه والغائب عن خزائن النادي منذ تتويجه به في 2005، إذ كانت آخر مرة تواجد فيها بالمباراة النهائية للبطولة في عام 2008 وخسر المباراة أمام نادي بوهان ستيليرس الكوري الجنوبي.