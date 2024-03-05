الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسيداد بدورى أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

يستضيف نادي ريال سوسيداد الإسباني، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بمباراة إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب سان سباستيان.

ويرغب باريس سان جيرمان في تكرار الانتصار الذي حققه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي للمرة الأولى بعد فشله في العبور من دور الـ16 في آخر نسختين للبطولة بالخسارة أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ على التوالي، ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الأوروبي الأول في تاريخه والذي فشل في تحقيقه رغم تأهله للمباراة النهائية في عام 2020 والتي خسرها أمام بايرن ميونخ.

فيما يتشبث فريق ريال سوسيداد بفرصه في تحقيق الفوز والعبور من دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، إذ يشارك للبطولة للمرة الثالثة والأولى منذ 2014، وفي الأدوار الإقصائية لثاني مرة بعد أن خسر في دور الـ16 بموسم 2003-2004 أمام ليون الفرنسي بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

غيابات باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مباراة اليوم كل من: "بيرسنيل كيمبمبي، لايفين كورزاوا، ماركينيوس، سيرجيو ريكو، ميلان سكرينيار، دانيلو بيريرا".

بينما يفتقد ريال سوسيداد خدمات: "كارلوس فيرنانديز، مارتين ميركويلانز، ألفارو أودريوزولا، أيهين مونوز، أندير بارينتشيا".

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