موعد مبارة ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

جاء عنوان مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024" في مقدمة الموضوعات البحثية عبر المحرك البحثي جوجل، وذلك لاهتمام محبي وعشاق الساحرة المستديرة بمتابعة المباريات للدوريات الكبرى وتعلقهم بترتيب الفريق المفضل في جدول الدوري المحلي لكل منها.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-3-2024

في هذا اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، تستعرض "الدستور" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة يتناقص عدد المباريات تدريجيًا مع اقتراب نهاية الأسبوع، لكن لا يزال يوم الأربعاء يحمل بعض المباريات المثيرة حول العالم.

أهم مباريات اليوم الأربعاء 6-3-2024

سيعود فريق بيراميدز في الدوري المصري للعب مباراة قوية ضد فريق فاركو بعد غياب.

وفي الدوري المغربي، ستقام مباراة قمة بين الجيش الملكي ونهضة بركان.

في تونس، ستقام مباراتان قويتان، الأولى بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي، والثانية بين الصفاقسي والإفريقي.

وعلى المستوى القاري، ستستمر منافسات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي دون مشاركة عربية.

أما في أوروبا، فإن المباريات الأبرز ستكون عندما يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني مباراتي إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن الدنماركي ولايبزيغ الألماني بشكل متتالٍ.

مواعيد مباريات اليوم 6-3-2024 والقنوات الناقلة

في الدوري المصري اليوم، ستجرى مباراة بيراميدز ضد فاركو في تمام الساعة 08:00 بتوقيت السعودية وستكون على قناة ONTime Sports.

أما في الدوري المغربي، فسيلتقي نادي نهضة بركان مع الجيش الملكي في تمام الساعة 08:00 بتوقيت السعودية وستكون المباراة على قناة arryadia.

وفي الدوري التونسي، ستجرى مباراتان؛ الأولى بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي في تمام الساعة 07:00 بتوقيت السعودية على قناة El Watania، والثانية بين النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي في نفس التوقيت وستكون على نفس القناة.

المباريات اليوم في الدوري الأوروبي

- أتالانتا x سبورتنغ لشبونة - الساعة 08:45 مساءً بتوقيت السعودية - على قناة bein sports.

المباريات اليوم في دوري أبطال آسيا:

- يوكوهاما إف مارينوس x شاندونغ تايشان - الساعة 01:00 صباحًا بتوقيت السعودية - على قناة bein sports AFC.

المباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي

- تايشونغ فيترو x ابديش اتا كانت - الساعة 03:00 صباحًا بتوقيت السعودية - على قناة bein sports AFC.

المباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- كوبنهاغن x مانشستر سيتي - الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت السعودية - على قناة bein sports 1.

- لايبزيغ x ريال مدريد - الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت السعودية - على قناة bein sports 2."



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