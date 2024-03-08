ينتظر جمهور كرة القدم مباريات اليوم الجمعة، والتي تضم أهم مواجه ينتظرها الجماهير المصرية لمباراة الأهلى والزمالك، بالإضافة إلى مباريات الدوري العربي والأجنبية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تستعد الجماهير لمشاهده مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتي تُقام على استاد الأول بارك في السعودية لأول مرة فى التاريخ وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة مصرية وأخرى سعودية وهي كالتالي:

قناة أون تايم سبورت:

التردد: 11861 - الاستقطاب: رأسي - معدل الترميز 27500- القمر الصناعي نايل سات.

القناة الرياضية السعودية SSC:

التردد: 12523- الاستقطاب: أفقي - القناة مشفرة - القمر الصناعي: نايل سات.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

مواعيد مباريات اليوم

يواجه برشلونة - مايوركا لا ليغا الساعة: 10:00 م.

يواجه غلطة سراي - ريزيسبور الدوري التركي الساعة:7:00 م.

يواجه النصر - الكويت الدوري الكويتي الساعة:4:00 م.

يواجه كاظمة - العربي الدوري الكويتي الساعة:6:40 م.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

يواجه الطائي ضد الحزم في مباريات الدوري السعودي الساعة 4:00 م.

يواجه الرياض ضد الهلال في مباريات دوري روشن السعودي الساعة 4:00 م.

يواجه الاتحاد ضد الأخدود في مباريات الدوري السعودي الساعة7:00 م.

وتنقل قنوات روشن السعودي عبر قناة SSC Sports HD 1 بتعليق حاتم بطيشة، بجانب SSC Sports HD 5 بتعليق حماد العنزي.

حكام مباريات اليوم

خلال مباراة الاهلي والزمالك جاء حكام مباريات اليوم لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر:

مراقب الحكام: البرتغالي ڤيتور بييرا.

حكم الساحة: أندرسون دارونكو.

مساعد أول: نيوزا إينيس باك.

مساعد ثان: فابرينى بيڨيلاكو.

حكم رابع: رودريجو بيريرا.

حكم رئيسي لتقنية VAR: تشارلي ويندي.

حكم مساعد لتقنية VAR: تيسلان كوستا.