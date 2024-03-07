قبل لقاء الغد.. الزمالك يتفوق على الأهلي في مواجهات خارج مصر

يترقب عشاق الكرة المصرية وتحديدًا جماهير القطبين الأهلي والزمالك المباراة المرتقبة التي ستجمع الفريقين، مساء غدًا الجمعة في نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الجمعة الموافق 8 مارس.

ويستعرض "الدستور" نتائج مباريات الأهلي والزمالك التي أقيمت خارج مصر، حيث لُعبت 5 مواجهات بينهم مباراة في جنوب أفريقيا وهي مباراة كأس السوبر الأفريقي في يناير 1994، أما باقي المواجهات فقد أقيمت على أراضي الإمارات العربية المتحدة، ما بين ملعب هزاع بن زايد وملعب محمد بن زايد.

وتفوق الزمالك في 3 مواجهات بينما انتصر الأهلي في مواجهتين فقط.

نتائج مباريات الأهلي والزمالك خارج الأرض

كأس السوبر الأفريقي 1994

البلد: جنوب أفريقيا

النتيجة: فوز الزمالك 1-0

كأس السوبر المصري 2015

البلد: الإمارات

النتيجة: فوز الأهلي 3-2

كأس السوبر المصري 2016

البلد: الإمارات

النتيجة: فوز الزمالك 3-1 بركلات الترجيح

كأس السوبر المصري 2019

البلد: الإمارات

النتيجة: فوز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح

كأس السوبر المصري 2021

البلد: الإمارات

النتيجة: فوز الأهلي 2-0

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