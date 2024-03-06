جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-3-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-3-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، ومباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز ضد فاركو في دوري نايل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة بيراميدز ضد فاركو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد كوبنهاجن الدنماركي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 2.

- مباراة ريال مدريد الإسباني ضد لايبزيج الألماني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

- مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد أتالانتا الإيطالي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة شاندونج تايشان ضد يوكوهاما إف مارينوس: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports AFC HD.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وغريمه الزمالك في نهائي كأس مصر، والتي ستُقام في "الرياض" بالسعودية، على ملعب "الأول بارك".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.