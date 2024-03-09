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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 9-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

استقرار في سعر الذهب اليوم السبت 9-3-2024 في مصر للبيع والشراء داخل محلات الصاغة المصرية وذلك على الرغم من الارتفاعات القياسية لأسعار المعدن النفيس عالميا عقب البيانات الاقتصادية الأمريكية التي زادت من التوترات بالقطاع المصرفي والذي ساعد الراغبين في الاستثمار على  الإقبال على الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر السبت 9-3-2024

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم السبت 9-3-2024 في مصر للبيع والشراء حيث يعتقد الخبراء أن سعر المعدن النفيس سيواجه صعوبة في الارتفاعات بعد وصوله إلى 2163 دولارا للأونصة وذلك عقب تخطيه 2115 دولارا للأونصة ذروة الشراء وذلك بناء على البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال.

وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة حتى يتأكد صناع السياسات بأنهم فازوا في معركتهم ضد التضخم حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سجل جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 3714.25 جنيه.
الشراء 3600 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 3404.75 جنيه.
الشراء 3300 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 3250 جنيها.
الشراء 3150 جنيها.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 2785.75 جنيه.
الشراء 2700 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سجل جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 2166.75 جنيه.
الشراء 2100 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

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الغرف التجارية: الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار السلع

 

سعر الذهب اليوم بالدولار 

سجل جنيه الذهب في الصاغة

البيع 26000 جنيه.
الشراء 25200 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.


سجل أونصة الذهب في الصاغة

البيع 2175 $.
الشراء 2174 $.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة عالميا بالدولار والجنيه المصري

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سعر الذهب اليوم بالدولار بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6%

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب وفقا الأعيرة الذهبية المختلفة حيث يتم احتسابها وفقا المعدلة الحسابية التالية:-

سعر الجرام وفقا العيار + المصنعية+ رسوم الدمغة والضريبة = المبلغ المطلوب.

وحدد الهيئة العامة للموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مصنعية جرام الذهب من عيار 24 بنحو 60 جنيه ومصنعية جرام الذهب من عيار 21 بنحو 80 جنيه ومصنعية الذهب من عيار 18 بنحو 120 جنيه.

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سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب محلات الصاغة الصاغة جرام الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18

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