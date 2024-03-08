الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم بالدولار بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6%

الذهب
الذهب

يحرص الشباب المقبلين على الزواج بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع حوالي 600 نقطة أساس، وذلك في وسط ترقب لتخفيض أسعار الجنيه المصري، فيشغل بالهم معرفة سعر الذهب اليوم بالدولار بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6% عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم ب داخل الأسواق ومحلات الصاغة بمصر بداية التعاملات، وذلك تزامنًا مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار بالبورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم بالدولار بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6%

وفيما يلي تستعرض «الدستور» في هذا التقرير آخر تحديث لـ سعر الذهب محليًا وعالميًا بالدولار، طبقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الذهب اليوم بالدولار عالميًا

استقر سعر الذهب بالدولار بالبورصات العالمية في بداية تعاملات اليوم الجمعة 8 مارس، وسجلت أونصة الذهب قيمة 2165 دولارا للبيع مقابل سعر 2164 دولارًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 مارس بالصاغة

سعر الذهب عيار 24 في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات اليوم الجمعة ليسجل 3680 جنيهًا للبيع مقابل سعر 3622 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وجود استقرارا بداية تعاملات اليوم لكي يسجل 3220 جنيها للبيع مقابل مبلغ 3170 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حالة استقرار الآن في بداية تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 2760 جنيها للبيع مقابل مبلغ 2717 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن بالصاغة

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل قيمة 25760 جنيهًا للبيع مقابل مبلغ 25360 جنيهًا للشراء.

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سعر الذهب

وتسبب صفقة راس الحكمة في موجة من هبوط الذهب من أعلى سعر وذلك قبل يومين، وانهيار سعر الدولار بنحو 30 جنيها بالسوق الموازية، إذ وصل لنحو مبلغ 41 جنيها، عقب إعلان الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات والتي تدعم خزينة الدولة بمبلغ 35 مليار دولار، قبل ان يصعد مجددا قبل تحريك سعر الصرف في البنوك إلى نحو يزيد على 50 جنيها.

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