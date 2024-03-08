سعر الذهب اليوم الجمعة 8-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعات كبيرة بعد أن استقر عند أقل من مستوى 3000 جنيه لعدة أيام، وعاود اليوم الجمعة الارتفاع مرة ثانية ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصرية – إلى 3225 جنيها، و تعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 8-3-2024 في مصر للبيع والشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يبلغ سعر مصنعية الذهب في مصر من 60 إلى 100 جنيه للجرام عيار 21، وتتجه بعض الصاغة إلى حساب 6% مصنعية على جرام الذهب من نفس النوع، أما الذهب عيار 18 فترتفع مصنعية لتصل إلى 14% على الجرام، وكلما زادت مشغولات الذهب زادت مصنعيته.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

3685.75 جنيه للبيع

3628.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 22

3378.5 جنيه للبيع

3326.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3225 جنيها للبيع

3175 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

2764.25 جنيه للبيع

2721.5 جنيه شراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

2150 جنيها للبيع

2116.75 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12

1842.75 جنيه للبيع

1814.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 9

1382.25 جنيه بيع

1360.75 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم بالدولار

واصل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة وذلك للجلسة السابعة على التوالي ليسجل أطول سلسلة أرباح يومية منذ نوفمبر 2021، بدعم من تطورات السياسة النقدية الأمريكية والأقل تشددا.

وسجلت أسعار العقود الفورية للذهب ارتفاعا بنحو 0.42% لتصل إلى 2157.07 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.14% ليستقر قرب المستوى 2153.3 دولار للأوقية.