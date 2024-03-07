أسعار الذهب اليوم في مصر باليوم الثاني من قرارت المركزي المصري
بعد حركة التغيرات التي شهدتها العملات أمس الأربعاء نال البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر اهتماما كبيرا لرصد مدى استقراره في الأسعار التي تم تداوله فيها خلال الأسابيع الماضية أم تحركت الأسعار بشكل مختلف مرة أخرى.
أسعار الذهب اليوم في مصر باليوم الثاني من قرارات المركزي المصري
ننشر في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر في آخر تحديث جاء له على منصات تحديث الأسعار وفق المتداول في السوق المصري، بعد قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بـ 600 نقطة أساس أي 6%.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
للبيع 3714.25 جنيه
للشراء 3600 جنيه
سعر الذهب عيار 22
للبيع 3404.75 جنيه
للشراء 3300 جنيه
سعر الذهب عيار 21
للبيع 3250 جنيها
للشراء 3150 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 18
للبيع 2785.75 جنيه
للشراء 2700 جنيه
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب اليوم عيار 14
للبيع 2166.75 جنيه
للشراء 2100 جنيه
سعرالذهب اليوم عيار 12
للبيع 1857.25 جنيه
للشراء 1800 جنيه
سعر الجنيه الذهب
للبيع 26000 جنيه
للشراء 25200 جنيه
سعر الكيلو
للبيع 3485714 جنيها
للشراء 3600000 جنيه
سعر الذهب اليوم بالدولار
سجل سعر الذهب العالمي للأونصة ببيع 2158 دولارا أمريكيا وهو ما يعادل بالجنيه المصري 106950 جنيها وللشراء 2157 دولارا أمريكيا وهو ما يعادل بالجنيه المصري 106900 جنيها.
بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المركزي المصري لـ
- 49.4320 جنيه للشراء
- 49.5686 جنيه للبيع
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أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي
سعر الذهب بالمصنعية
مصنعية الذهب يتم حسابها وفق العيار الذي يتم شرائه وكذلك محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.
عيار 18 أعلى في المصنعية فكلما قل العيار زادت المصنعية والعكس هو الصحيح، تبدأ مصنعية 18 من 100 جنيه وقد تصل إلى 180 أو 200 جنيه.
عيار 21 هو الأقل في المصنعية من عيار 18 وتبدأ مصنعيته من 60 جنيها وحتى 120 جنيها.
في المحافظات مثل الصعيد والأرياف تصبح قيمة المصنعية بالنسبة المئوية وتبدأ من 6% وحتى 10%.