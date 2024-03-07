أسعار الذهب اليوم في مصر باليوم الثاني من قرارت المركزي المصري

بعد حركة التغيرات التي شهدتها العملات أمس الأربعاء نال البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر اهتماما كبيرا لرصد مدى استقراره في الأسعار التي تم تداوله فيها خلال الأسابيع الماضية أم تحركت الأسعار بشكل مختلف مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر باليوم الثاني من قرارات المركزي المصري

ننشر في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر في آخر تحديث جاء له على منصات تحديث الأسعار وفق المتداول في السوق المصري، بعد قرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة للإيداع والإقراض بـ 600 نقطة أساس أي 6%.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

للبيع 3714.25 جنيه

للشراء 3600 جنيه

سعر الذهب عيار 22

للبيع 3404.75 جنيه

للشراء 3300 جنيه

سعر الذهب عيار 21

للبيع 3250 جنيها

للشراء 3150 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 18

للبيع 2785.75 جنيه

للشراء 2700 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

للبيع 2166.75 جنيه

للشراء 2100 جنيه

سعرالذهب اليوم عيار 12

للبيع 1857.25 جنيه

للشراء 1800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

للبيع 26000 جنيه

للشراء 25200 جنيه

سعر الكيلو

للبيع 3485714 جنيها

للشراء 3600000 جنيه

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي للأونصة ببيع 2158 دولارا أمريكيا وهو ما يعادل بالجنيه المصري 106950 جنيها وللشراء 2157 دولارا أمريكيا وهو ما يعادل بالجنيه المصري 106900 جنيها.

بعد قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المركزي المصري لـ

49.4320 جنيه للشراء

49.5686 جنيه للبيع

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سعر الذهب بالمصنعية

مصنعية الذهب يتم حسابها وفق العيار الذي يتم شرائه وكذلك محل الصاغة الذي يتم الشراء منه.

عيار 18 أعلى في المصنعية فكلما قل العيار زادت المصنعية والعكس هو الصحيح، تبدأ مصنعية 18 من 100 جنيه وقد تصل إلى 180 أو 200 جنيه.

عيار 21 هو الأقل في المصنعية من عيار 18 وتبدأ مصنعيته من 60 جنيها وحتى 120 جنيها.

في المحافظات مثل الصعيد والأرياف تصبح قيمة المصنعية بالنسبة المئوية وتبدأ من 6% وحتى 10%.