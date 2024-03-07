الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

شهد البحث عن سعر الذهب في مصر ارتفاعا شديدا لرصد مدى تطور السعر أمام قرارات البنك المركزي المصري أمس الأربعاء بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، وهل تأثر سعر الذهب بهذه القرارات أم استقر عند نفس قيمته.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بالجنيه المصري والدولار وفق آخر تحديث للأسعار. 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 24 بيع 3714.25  جنيه شراء 3600 جنيه 

سعر الذهب عيار 22 بيع 3404.75 جنيه شراء 3300 جنيه 

سعر الذهب عيار 21 بيع 3250 جنيها شراء 3150 جنيها 

سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 2785.75 جنيه شراء 2700 جنيه 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم عيار 14 بيع 2166.75 جنيه شراء 2100 جنيه 

سعرالذهب اليوم عيار 12 بيع 1857.25  جنيه شراء 1800 جنيه  

سعر الجنيه الذهب بيع 26000 جنيه شراء 25200 جنيه

سعر الكيلو بيع 3485714 جنيها شراء 3600000 جنيه 

 

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 6-3-2024 للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب بالدولار 

استقر سعر الذهب العالمي عند 2148 دولار أمريكي للبيع بما يعادل  108،406 جنيه مصر 
وللشراء  2147  دولار أمريكي بما يعادل 111960 جنيها مصريا

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري عند 49.4320 جنيه للشراء  و49.5686 جنيه للبيع 
 

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سعر الذهب في السعودية 


سعر جرام الذهب عيار 24 259.06 ريال سعودي 69.08 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 22 237.47 ريال سعودي 63.32 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 21 226.67 ريال سعودي 60.45 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 18 194.29 ريال سعودي 51.81 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 14 151.12 ريال سعودي 40.30 دولار أمريكي 
سعر أونصة الذهب بيع 8،057.51 ريال سعودي 2،148.67 دولار أمريكي 
سعر أونصة الذهب شراء 8،061.26 ريال سعودي 2،149.67 دولار أمريكي 

 

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