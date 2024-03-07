الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بعد تحرير سعر الصرف.. 245 جنيهًا فرقًا بين سعر الذهب المحلي والعالمي

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالبورصة العالمية، لتلامس الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ الأسواق العالمية، وتكسر رقمها السابق 2152 دولارًا المسجل في 4 ديسمبر 2023.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3250 جنيهًا، بعد أن تعرضت الأسواق لحالة من الارتباك والارتفاعات الحادة عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتجاوز في البنوك نحو 50 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2786 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2167 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26000 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، لتسجل مستوى 2158 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 270 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3250 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2127 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2148 دولارًا.

وأسعار الذهب بالأسواق المحلية تفاعلت بشكل كبير مع تحرير سعر الصرف، إذ يعد أحد العوامل المحددة لسعر الذهب محليًا، بجانب سعر الأوقية بالبورصة العالمية والعرض والطلب.

وسجل سعر الذهب بالسوق المحلية أعلى من سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 245 جنيهًا، إذ يُحدد على دولار يتجاوز 53 دولارًا.

واستقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سيؤدي بالتبعية لاستقرار أسعار الذهب، وتوافقها مع البورصة العالمية.

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