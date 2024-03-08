أسعار الذهب اليوم الجمعة عالميا بالدولار والجنيه المصري

يبحث كثيرون عن أسعار الذهب اليوم، بعد التراجع الملحوظ الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة تزامنًا مع استقرار سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

وقد سجل سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويرصد الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب بالدولار عالميًا، وأسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم بالدولار عالميًا

استقر سعر الذهب بالدولار في البورصات العالمية بداية تعاملات اليوم، وسجلت أونصة الذهب 2165 دولارا للبيع مقابل 2164 دولارًا للشراء.

وسجلت أسعار العقود الفورية للذهب ارتفاعا بنحو 0.42% لتصل إلى 2157.07 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.14% ليستقر قرب المستوى 2153.3 دولار للأوقية.

وواصل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة وذلك للجلسة السابعة على التوالي ليسجل أطول سلسلة أرباح يومية منذ نوفمبر 2021، بدعم من تطورات السياسة النقدية الأمريكية والأقل تشددا.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 بداية التعاملات اليوم ليسجل 3680 جنيهًا للبيع مقابل 3622 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا بداية تعاملات اليوم ليسجل 3220 جنيها للبيع مقابل 3170 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرارا الآن بداية تعاملات اليوم ليسجل 2760 جنيها للبيع مقابل 2717 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم، ليسجل 25760 جنيهًا للبيع مقابل 25360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر مصنعية الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة من 60 إلى 100 جنيه مصري، لعيار 21 أما الذهب عيار 18 فترتفع مصنعية لتصل إلى 14% على الجرام، وكلما زادت مشغولات الذهب زادت مصنعيته.