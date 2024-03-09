سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 9-3-2024

يتصدر سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-3-2024 مقابل الجنيه المصري القائمة البحثية عبر موقع جوجل العالمي وذلك مع موسم عمرة شهر رمضان المبارك ورغبة قطاع عريض من المسلمين في حضور ليلة ختم القرآن الكريم في الحرم المكي لعام 2024/1445 لذلك نعرض أسعار الصرف في كافة البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9-3-2024

استقرار في سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-3-2024 مقابل الجنيه المصري وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من بينها عملة المملكة العربية السعودية والتي جاءت كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13:15 جنيه للشراء و13:18 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 13:13 جنيه للشراء و13:18 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12:85 جنيه للشراء و13:56 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 12:65 جنيه للشراء و13:62 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 13:08 جنيه للشراء و13:17 جنيه للبيع.

سُعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13:22 جنيه للشراء و13:25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 13:07 جنيه للشراء و13:16 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصلت قيمة العملة السعودية إلى 13:11 جنيه للشراء و13:20 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال السعودي نحو 12:72 جنيه للشراء و12:77 جنيه للبيع.

في البنك العربي الافريقي سجل الريال السعودي نحو 13:07 جنيه للشراء و13:16 جنيه للبيع.

في البنك الاستثمار العربي وصل الريال السعودي إلى 13:07 جنيه للشراء و13:16 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أكد البنك المركزي السعودي استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث سجل الدولار نحو 3 ريالات سعودية أي أن الريال سجل نحو 0.27 دولار وهو الحال منذ عشر سنوات في كافة القطاع المصرفي السعودي.