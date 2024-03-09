السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 9-3-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يتصدر سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-3-2024 مقابل الجنيه المصري القائمة البحثية عبر موقع جوجل العالمي وذلك مع موسم عمرة شهر رمضان المبارك ورغبة قطاع عريض من المسلمين في حضور ليلة ختم القرآن الكريم في الحرم المكي لعام 2024/1445 لذلك نعرض أسعار الصرف في كافة البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9-3-2024

استقرار في سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-3-2024 مقابل الجنيه المصري وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من بينها عملة المملكة العربية السعودية والتي جاءت كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13:15 جنيه للشراء و13:18 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 13:13 جنيه للشراء و13:18 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12:85 جنيه للشراء و13:56 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 12:65 جنيه للشراء و13:62 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 13:08 جنيه للشراء و13:17 جنيه للبيع.

سُعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13:22 جنيه للشراء و13:25 جنيه للبيع.

txt

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

txt

أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى فى التاريخ عند 2171 دولارًا


سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 13:07 جنيه للشراء و13:16 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصلت قيمة العملة السعودية إلى 13:11 جنيه للشراء و13:20 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال السعودي نحو 12:72 جنيه للشراء و12:77 جنيه للبيع.

في البنك العربي الافريقي سجل الريال السعودي نحو 13:07 جنيه للشراء و13:16 جنيه للبيع.

في البنك الاستثمار العربي وصل الريال السعودي إلى 13:07 جنيه للشراء و13:16 جنيه للبيع.

txt

رسميا.. سعر السكر اليوم في الأسواق ومعارض أهلا رمضان

txt

"اقتصادية النوب": استقرار سعر الصرف سيوفر مستلزمات الإنتاج للصناعة من المواد الخام


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

أكد البنك المركزي السعودي استقرار سعر الريال السعودي مقابل الدولار حيث سجل الدولار نحو 3 ريالات سعودية أي أن الريال سجل نحو 0.27 دولار وهو الحال منذ عشر سنوات في كافة القطاع المصرفي السعودي.

اقرأ المزيد

سعر الذهب اليوم بالدولار 

سعر الريال السعودي سعر الريال الريال السعودي الجنيه المصري البنك المركزي المصري العملات الاجنبية البنك الأهلي

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم بالدولار بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 6%

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 8-3-2024 مقابل الجنيه المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل.. صحيفة: إسرائيل تدرس تسليح مدنيين فى غزة لحماية المساعدات

عاجل.. وزير الأوقاف: 20 طن سلع غذائية وألف نسخة من المصحف لأهل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة