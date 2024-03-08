الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الأمن يتبنى قرارا بالأغلبية لوقف الحرب في السودان خلال رمضان

السودان
السودان

أعلن مجلس الأمن ، اليوم الجمعة، عن تبنى قرارا بالأغلبية يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال رمضان. 

ودعا مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال رمضان، بحسب وكالة “رويترز”.

وصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة، على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان تزامنا مع بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل مع استمرار تدهور الأوضاع في البلاد.

 

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ويدعو النص الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، جميع الأطراف إلى تبني "وقف فوري للأعمال العدائية" قبل شهر رمضان. 

كما دعا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" عبر الحدود وخطوط القتال.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الخميس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم شهر رمضان من خلال احترام وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان".

وأضاف أن "وقف الأعمال العدائية هذا يجب أن يؤدي إلى إسكات الأسلحة بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، وأن يرسم طريقًا ثابتًا نحو السلام الدائم للشعب السوداني".

وحذر غوتيريس من أزمة إنسانية ذات "أبعاد هائلة" مع تزايد خطر المجاعة.

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