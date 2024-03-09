كيف يواجه السودانيون استمرار الحرب فى البلاد مع استقبال شهر رمضان؟

يعاني المواطنون السودانيون النازحون داخليًا من نقص المساعدات الإنسانية في ظل استمرار الحرب في السودان واستقبال شهر رمضان المبارك، والمعاناة المستمرة من نقص الاحتياجات الاساسية في البلاد.

وقد بدأ الصراع في السودان في أبريل 2023، وكان السبب الرئيسي للتوتر تمرد ميليشا الدعم السريع، وقد استشهد منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف شخص، ونزح الملايين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وقف الصراع في رمضان

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن وقف إطلاق النار "يمكن أن يساعد في تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وحث الأطراف على "تحمل مسؤولياتهم لمنع خطر المجاعة والكوارث الإنسانية الأخرى التي تصيب الشعب السوداني والدول المجاورة".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وامتد القتال إلى أجزاء أخرى من البلاد، وخاصة المناطق الحضرية، ولكن في منطقة دارفور بغرب السودان اتخذ شكلًا مختلفًا، مع الهجمات الوحشية التي شنتها قوات الدعم السريع التي يهيمن عليها العرب على المدنيين من أصل أفريقي، لقد قُتل آلاف الأشخاص.

ووفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد تم تهجير 8.3 مليون شخص قسرًا بسبب القتال بين القوات الحكومية والقوات شبه العسكرية، ويحتاج نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة إلى المساعدات، و70% إلى 80% من المرافق الصحية لا تعمل.

وبينما تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني على تخفيف هذه المعاناة، أفاد أن سودانيون على مواجهة تحديات كبيرة وهي تحاول الوصول إلى الملايين من المحتاجين.

واضاف كما انه يجب على السلطات الوطنية أن تسمح بالوصول الكامل والفوري إلى جميع الفئات السكانية الضعيفة - بغض النظر عن مكان وجودهم ومن يسيطر على المنطقة - وفي أعقاب التقارير المثيرة للقلق عن العنف الجنسي المنهجي المرتبط بالنزاع، من قبل ميليشا الدعم السريع.

وفي المناقشة التي تلت ذلك، دعا العديد من أعضاء المجلس كلا الطرفين إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، وسلطوا الضوء على ذلك على قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.

كما دعا الكثيرون السلطات الوطنية إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وأعربوا عن دعمهم لدعوة الأمين العام لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان.

ومن جانبه أشاد ممثل السودان بهذه الدعوة، لكنه قال: "نرحب بكل من يرغب في رؤية هذا النداء يتحول إلى عمل إذا كان يرغب في تقديم آلية للتنفيذ".

كما تحدث عن جهود الحكومة لتسهيل دخول العاملين في المجال الإنساني لضمان توصيل الإمدادات والخدمات بطريقة آمنة ومنظمة، لكنه أكد على ضرورة معالجة نقص التنسيق بين مختلف الشركاء لجذب المساعدات والدعم المحلي والإقليمي والدولي.