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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 9-3-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 9-3-2024 في البنوك من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الأيام الماضية، وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسهم عملة الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 9-3-2024

يمكن معرفة سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 9-3-2024 في البنوك من خلال لوحة التعاملات المالية في يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى تأثير العملة الأجنبية على الاقتصاد المحلي، حيث جاءت أسعار صرف الدولار كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.

استقر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع.

يتداول الدولار الأمريكي في بنك القاهرة بنحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

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جاء سعر تداول العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.

سجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في المصرف المتحد نحو 49.45 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي الوطني وصل الدولار الأمريكي إلى 49.40 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

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