السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

غدًا.. "الإفتاء" تُنظم احتفالًا بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان

استطلاع هلال رمضان
استطلاع هلال رمضان

تُنظِّم دار الإفتاء احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، غدًا، الأحد مساءً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥ هجريًّا، وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

يحضر الحفل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

كما يحضر الحفل أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وكلٌّ من مفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، وسفراء الدول العربية والإسلامية.

دار الافتاء المصرية بمركز مؤتمرات الأزهر استطلاع هلال شهر رمضان اللواء خالد عبد العال ائب ا عن رئيس الجمهورية

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