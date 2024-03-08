الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بشهر رمضان

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

هنَّأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصر.

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وزير الأوقاف يهنئ القوات المسلحة الباسلة بيوم الشهيد

وأكد أن وزارة الأوقاف تكثف أنشطتها الدعوية وتعقد آلاف المقارئ القرآنية وتبذل قصارى جهدها لتوفير المناخ الروحي لإقامة وتيسير أداء جميع شعائر الشهر الكريم من صلاة القيام، والتهجد، والاعتكاف، ودروس العلم، ومقارئ القرآن الكريم، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا ومصرنا العزيزة رمضان بكل خير.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان المبارك القرآن الكريم

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