الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

علماء "الأزهر للفتوى" ينظمون ندوة عن ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشرم الشيخ

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات

اختتم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محاضراتهم في دورة التوعية المجتمعية الثانية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، أمس الأربعاء، بحضور 100 طالب من 10 جامعات مصرية هي: (الأزهر- الأهرام الكندية- دمنهور- الإسكندرية- الوادي الجديد- الأقصر- الإسماعيلية الأهلية- قناة السويس- المنيا- الفيوم)، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، التي تعقد بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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وشهد اليوم الثالث محاضرة واحدة مع طلاب الجامعات المشاركين في الدورة التوعوية، وجاءت الندوة بعنوان "ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي"، حاضر خلالها الدكتور أحمد الهادي أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

مناقشة كيفية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها

وناقش المحاضرون خلال الندوة كيفية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، مشددين على أنه لا بد أن يضع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أمام أعينهم أن يعملوا على حفظ الكليات الخمس (النفس والدين والمال والعرض والعقل) خلال الاستخدام، ولا بد كذلك من استخدامه في التعلم وتطوير الذات، والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والاستفادة من المعلومات والمحتوى التثقيفي والتوعوي، وتعزيز التواصل المجتمعي، مع تجنب سلبياتها مثل إدمان هذه المواقع وتضييع الوقت، والتفريط في العبادات والواجبات الأسرية والاجتماعية نتيجة إدمان هذه المواقع، وفقدان مساحة كبيرة من الخصوصية، ونشر المعلومات المضللة والتنمر والتأثير على الصحة العقلية والنفسية للإنسان، مبينين كيفية الحد من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال استثمار الوقت والتأكد من الأخبار والمعلومات، وتجنب التواصل مع أشخاص مجهولي الهوية، وترشيد الاستخدام، كما تناولوا أثر الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018م، بهدف دعم استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر السلبية من خلال الندوات الجماهيرية واللقاءات الحوارية والدورات والبرامج التدريبية.

مركز الأزهر الأزهر العالمي للفتوى ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الواجبات الأسرية

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