الخميس 07 مارس 2024
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الدين لله

"الأزهرى" مع أهل الله والصالحين.. مواقف وقيم طوال رمضان على الراديو 9090

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

يقدم  الدكتور أسامة الأزهري- مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف- الموسم الثالث من برنامج "لحظة صفا" على الراديو 9090 طوال شهر رمضان.

ويحكي الأزهري، قصص أهل الله والصالحين، فيها مواقف وقيم تترك في نفس الإنسان أثرًا عظيمًا، فيها المتعة والمعنى وتحريك الخيال والأنس بحكايات الصالحين.

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ويتناول الأزهري خلال برنامجه طوال أيام شهر رمضان، مواقف وقصصًا تجسد معاني كثيرة مثل الجود والشهامة والكرم والصبر.

يذاع البرنامج يوميًا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على الراديو 9090.

كما يقدم الدكتور أسامة الأزهري-  أحد علماء الأزهر الشريف برنامج "ومن الحب حياة" طوال شهر رمضان على شاشة Dmc.

ويتناول الأزهري خلال برنامجه " ومن الحب حياة" باقة من المعاني الروحانية والقيم الأخلاقية تبروزها مجموعة من مقاطع الفيديو التي صورت في مشارق الأرض ومغاربها.

وخلال البرنامج يعرض الأزهري مقاطع منتقاة من آلاف المقاطع الموجودة على السوشيال ميديا التي فيها مغزى ومشهد روحاني وموقف إنساني يعظم قيمة ويرسخ فكرة، تبرز معاني الحب الذي يولد حياة.

الدكتور أسامة الأزهري علماء الأزهر الشريف الازهري شهر رمضان لحظة صفا

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