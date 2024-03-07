الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف مهنئًا بـ"يوم الشهيد": يُذكرنا ببطولات القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

تقدَّم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل؛ قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس كل عام.

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وقال نقيب الأشراف في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، إن يوم الشهيد أحد أعظم أيام الاحتفالات المصرية التي تذكرنا بدور الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والبطولات التي خاضوها دفاعًا عن الوطن وفداءً لترابه وحفاظًا على كرامته وأمنه، وتأكيدًا على حبهم له وتضحيتهم من أجله، وحماية الجبهة الداخلية والحدود المصرية، ليعيش أبناء الوطن دومًا في أمن وسلام.

وأكد السيد محمود الشريف أن أبطال القوات المسلحة الباسلة دومًا على الموعد لمواجهة أي معتد، لا يخشون شيئًا ولا يهابون أحدًا، يؤكدون يومًا تلو الآخر دورهم الحيوي في بناء البلاد، وتقدمها ورفعتها بين باقي دول العالم، مشددًا على أن التضحية في سبيل الوطن جزء لا يتجزأ من بنائه.

ووجه نقيب الأشراف التحية لأسر وأمهات الشهداء ممن ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر على استشهاد أبنائهم، مشيدًا بالأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد شهداءنا بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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