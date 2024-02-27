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الدين لله

نقيب الأشراف: الرئيس السيسى يحمل على عاتقه قضية بناء الوعى

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن صناعة الوعي الفكري الآمن تسهم في تقوية قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع، والحفاظ على الخير للبشرية ومنهج الإنسانية فى ترقية النفس وضبط حركتها.

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وأضاف نقيب الأشراف، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن"، الذي عقدته كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، أن صناعة وعي فكري آمن يحقق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية هو واجب الوقت، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه قضية الوعي الفكري والديني والوطني المستنير منذ أن تحمل المسئولية، ودائما ما يؤكد ذلك في خطاباته ولقاءاته.

وأشار نقيب السادة الأشراف إلى أن بناء الوعي الفكري السليم، أحد أهم عوامل استقرار الأوطان وتقدمها، مثمنا دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد أن الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حرص منذ أول لحظة في دعوته على بناء وعي الإنسان لتنمية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مشيرا إلى أن بناء الوعي إحدى ركائز الجمهورية الجديدة.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف قدرة البشر على التفكير صناعة الوعي الفكري مصالح العباد الشريعة الإسلامية

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