نقيب الأشراف يلتقي رئيس مؤسسة "مشوار" للتنمية لبحث سبل التعاون

التقى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار للتنمية، بمكتبه بمقر النقابة بالدراسة، لبحث التعاون خلال الفترة المقبلة.

ورحب نقيب الأشراف، بالدكتور صلاح الجعفراوي بمقر النقابة، وأشاد بالخدمات التي تقدمها مؤسسة مشوار والدور المجتمعي الذي تقوم به في جميع أنحاء الجمهورية، وحرصها على مد يد العون للأسر والقرى الأكثر فقرًا.

وأبدى السيد محمود الشريف، استعداد نقابة الأشراف للتعاون مع مؤسسة مشوار للتنمية في أداء دورها المجتمعي من خلال اللجان الفرعية للنقابة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أعرب الدكتور صلاح الجعفراوي عن شكره للسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، لحسن الاستقبال والضيافة.



واستعرض "الجعفراوي"، الخدمات التي قدمتها مؤسسة للتنمية خلال الفترة الماضي والتي شملت "بناء أسقف ومنازل وتوزيع المواد الغذائية والأضحية في محافظات مصر المختلفة، والمشاريع التنموية وصالون الثقافي.

وتم الاتفاق، على توقيع بروتوكول خلال الفترة المقبلة، يشمل التعاون بين نقابة السادة الأشراف ومؤسسة مشوار للتنمية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، درع النقابة للدكتور صلاح الجعفراوي.