الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

ملتقيات فقهية ودروس علمية.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلن الجامع الأزهر، اليوم الخميس، خطته الدعوية التي من المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.

ينظم الجامع خلال الشهر الكريم مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية، تشتمل على: المقارئ، درس الظهر، الملتقى الفقهي، صلاة التراويح، درس التراويح، صلاة التهجد، والملتقى الفكري بعد صلاة التراويح، بجانب تنظيم عدد من الاحتفاليات المتعلقة بالشهر المعظم، والإفطار الجماعي للطلاب الوافدين يوميًّا من 150 ألف وجبة على مدار الشهر، بواقع 5000 وجبة يوميًّا، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر الكريم، ونشر الأخبار، وبث فعاليات الجامع من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحات الأزهر وصفحة الجامع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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مآذن الجامع الأزهر تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

وتتضمن أنشطة وفعاليات الجامع خلال الشهر المبارك 130 مقرأة بواقع عدد 5 مقارئ يوميًا، بالإضافة لمواصلة عقد دروس الوعظ ظهرًا، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب العلم من الطلبة المصريين والوافدين، بإجمالي 52 درسًا، يلقيها وعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما سيعقد الجامع الأزهر ملتقى فقهيًا يوميًا، في تمام الساعة الثانية ظهرا، بإجمالي 26 ملتقى فقهيًا، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا الفقهية.

هذا؛ وسيقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان، بإجمالي 20 ركعة يوميًا، بالجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، يعقبها عقد ملتقى فكري يومي بإجمالي 29 طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء، ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد 8 ركعات يوميًا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

كما سيشهد الجامع خلال شهر رمضان المبارك 6 احتفالات كبرى، تتمثل في: الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1084 عامًا على إنشائه، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بذكرى فتح مكة، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك. كما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا للطلاب الوافدين يوميًّا من 105 آلاف وجبة على مدار الشهر، وبواقع 5000 وجبة يوميًّا للطلاب الوافدين، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر، وسيكون الحجز عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كما هو متبع كل عام.

وسيتم بث جميع الأنشطة والفعاليات الدينية والفكرية والدعوية، التي يتم تنظيمها طوال شهر رمضان، على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين حول العالم.

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