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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يشهد تكريم البراعم الناشئة حفظة كتاب الله بالرواق الأزهرى بالقاهرة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شهد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، حفل تكريم ٦٠٠ من المتفوقين برواق الطفل بفروع الرواق الأزهري بمحافظة القاهرة، من المستوي الأول وحتي المستوي الخامس، وفق القدر المحفوظ من جزء إلى خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، بانتشار فروع الرواق على مستوي الجمهورية، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

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ورافق مدير عام الجامع الأزهر، الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقه القاهرة الأزهرية، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ عمر عشماوي مدير فرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق.

وخلال كلمته أثناء الحفل، دعا د. هاني عودة، أولياء الأمور لغرس الهمة في نفوس النشء لحفظ كتاب الله، كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر، مثمنا جهودهم وحرصهم على حفظ آيات الكتاب الكريم، لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحفظ كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، وتسهيل كل الصعاب لفتح فروع جديدة للرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تسهيلا على الدارسين، حيث تخطى عدد فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية ١٠٧٥ فرعا.

من جانبهم، أعرب أولياء أمور الأطفال عن بالغ سعادتهم لانضمام لهذا الصرح العتيق، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على الرواق لإتاحة الفرصة لتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالي، متنمين زيادة عدد فروع الرواق الأزهري بجميع قرى ومدن الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد الفروع الحالية بالرواق الأزهري بمحافظة القاهرة يبلغ ٣١ فرعا، يضم٦٥٠٠ دارس برواق القرآن الكريم، إضافة إلى الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

الدكتور هاني عوده الجامع الأزهر رواق الطفل وكيل الأزهر محمد الضوينى وكيل الأزهر

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