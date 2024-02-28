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الدين لله

مآذن الجامع الأزهر تتزين لاستقبال شهر رمضان المبارك

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أنهى الجامع الأزهر أعمال الصيانة لإنارة الأزهر الشريف ومآذنه، تزينًا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووفق توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

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وأوضح  الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الجامع الأزهر الشريف يحوي 5 مآذن، أشهرها مأذنة السلطان الغوري، والتي أنشأها السلطان المملوكي قنصوة الغوري عام ١٥١٠م، وهي مأذنة فريدة من نوعها من حيث التصميم المعماري والهندسي حيث تحوي سُلَّمان إذا ما صعدهما شخصان؛ لن يلتقا سوى في بداية ونهاية السُّلمان، كما انفردت عن مثيلاتها في ذلك الوقت بانتهائها برأسين، لتدل بذلك على ثنائية الأشياء؛ كالليل والنهار والشمس والقمر.. وهكذا، ونظرًا لتفردها أصبحت رمزًا للأزهر الشريف وللجامع الأزهر.

وأيضًا المأذنة الأقبغاوية، وتعد أقدم مآذن الجامع الأزهر، أنشأنها الأمير المملوكي أقبغا عبد الواحد عام ١٣٣٩م، وتليها٣ مأذنة السلطان المملوكي أبو النصر قايتباي، والتي أُنشأت عام ١٤٦١م، وفي عام ١٧٥٣م أنشأ الأمير العثماني عبدالرحمن كتخدا، ٥،٤ مأذنتي باب الشوربة وباب الصعايدة، ليصبح بذلك عدد المآذن في الجامع الأزهر خمسة مآذن، وفي ذلك إشارة إلى أركان الإسلام الخمسة أو الصلوات الخمسة.

الجامع الأزهر الصيانة لإنارة الجامع الأزهر الشريف شهر رمضان الفضيل الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف

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