جامعة الأزهر تنظم ماراثون للطالبات تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"

نظَّمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بالقاهرة، الماراثون الرياضي الكبير بفرع البنات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بحضور عمداء كليات فرع البنات بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، نحو مواجهة جميع الظواهر المجتمعية التي تقف حجر عثرة في سبيل التقدم والتنمية الشاملة للوطن.

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية التي تنمي المواهب وتزيد الانتماء لدى الطالبات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بجهود فريق "طلاب من أجل مصر" بجميع كليات فرع البنات في تنظيم هذا الماراثون الرياضي، الذي عُقِد بالتنسيق مع الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، ومحمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وبالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، والدكتورة هبة سعودي، منسق الأنشطة الطلابية.