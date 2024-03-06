الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"ومن الحب حياة".. برنامج جديد للأزهري في رمضان

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

يقدم الدكتور أسامة الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف برنامج "ومن الحب حياة" طوال شهر رمضان على شاشة Dmc.

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ويتناول الأزهري خلال برنامجه " ومن الحب حياة" باقة من المعاني الروحانية والقيم الأخلاقية تبروزها مجموعة من مقاطع الفيديو التي صورت في مشارق الأرض ومغاربها.

وخلال البرنامج يعرض الأزهري مقاطع منتقاه من آلاف المقاطع الموجودة على السوشيال ميديا التي فيها مغزى ومشهد روحاني وموقف انساني يعظم قيمة ويرسخ فكرة، تبرز معاني الحب الذي يولد حياة.

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علماء الأزهر الشريف ومن الحب حياة المعاني الروحانية القيم الاخلاقيه

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