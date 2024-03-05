الأوقاف: توزيع 29 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية

تنطلق عملية توزيع 29 طنًّا من اللحوم بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم، الأحد القادم 10/ 3/ 2024م حتى الأربعاء 13/ 3/ 2024م، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام، وذلك بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وشمال سيناء، والمنيا، والبحيرة، والفيوم، وكفرالشيخ، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأسيوط، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد).