الأحد 10 مارس 2024
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منوعات

إجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم

إجازات شهر رمضان
إجازات شهر رمضان 2024

يبحث المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إجازات شهر رمضان 2024 للحصول على أوقات الراحة من العمل وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب.

وتفصلنا ساعات قليلة عن موعد بدء شهر رمضان، ويرصد الدستور في التقرير التالي اجازات شهر رمضان 2024، وموعد عيد الفطر 2024، وفقًا للحسابات الفلكية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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مواعيد إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق اليوم الأحد 10 من مارس 2024م.

 اجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم

متى ينتهي رمضان 2024

ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.

 اجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم


إجازات شهر رمضان 1445

يتضمن شهر رمضان نحو 8 أيام إجازات للعاملين بالقطاع الخاص والعام، وهي أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع، وفقًا لجدول المناسبات التي أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق من بداية العام الجاري، وتأتي الإجازات الأسبوعية كالتالي:-

- يوم الجمعة الموافق الموافق 15 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق الموافق 16 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

- يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024.

 اجازات شهر رمضان 2024 وموعد انتهاء الشهر الكريم


موعد عيد الفطر 2024

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

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