توقعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 10 مارس والظواهر الجوية المستمرة على مدار الأسبوع في محافظات مصر.

وأكدت الأرصاد، علة أن يسود اليوم طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

يشهد الطقس يوم الأحد 10 مارس 2024، تكون شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 الصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 21 الصغرى 11

جنوب سيناء العظمى 27 الصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 27 الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 32 الصغرى 15.

توفعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

توفعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

توفعات حالة الطقس اليوم وأول يوم رمضان 2024 في محافظات مصر

حالة الطقس غدًا

حالة الطقس يوم الإثنين، حيث تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

واختتمت هيئة الأرصاد، حيث تنتشر شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، يوم الثلاثاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

القاهرة والوجه البحري العظمى 26 الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 12

جنوب سيناء العظمى 27 الصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 29 الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 34 الصغرى 17

حالة طقس يوم الأربعاء المقبل

القاهرة والوجه البحري العظمى 29 الصغرى 17

السواحل الشمالية العظمى 25 الصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 31 الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 31 الصغرى 13

جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 17

حالة طقس يوم الخميس المقبل

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 الصغرى 16

السواحل الشمالية العظمى 21 الصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 30 الصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 28 الصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 17

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، طقسا مستقرا نسبيا، مع عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وهناك حالة من الاستقرار النسبي في الطقس على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث سادت أجواء شتوية مائلة للاعتدال نهارا وباردة ليلا دون وجود أي فرص لسقوط الأمطار.

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