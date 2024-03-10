حالة الطقس اليوم الأحد 10 مارس 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

10 أيام تبقت على انتهاء فصل الشتاء رسميًا وانتهاء حالة الطقس المتقلبة على مدار اليوم بالشكل الذي يتسبب بالإصابة بنزلات البرد للأطفال والكبار، وكذلك بداية الاعتدال المقبول لدرجات الحرارة في مختلف محافظات مصر.



ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبينت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع احتمالية حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر



القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 20 10

رفح 20 9

رأس سدر 25 13

نخل 21 6

كاترين 20 4

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 9

سيوة 23 9

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 29 19

أبو رماد 30 18

رأس حدربة 30 18

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 10

أسيوط 29 11

سوهاج 31 13

قنا 32 15

الأقصر 34 16

أسوان 36 16

الوادي الجديد 33 12

أبوسمبل 38 17



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