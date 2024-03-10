الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الأحد 10 مارس 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس
حالة الطقس

10 أيام تبقت على انتهاء فصل الشتاء رسميًا وانتهاء حالة الطقس المتقلبة على مدار اليوم بالشكل الذي يتسبب بالإصابة بنزلات البرد للأطفال والكبار، وكذلك بداية الاعتدال المقبول لدرجات الحرارة في مختلف محافظات مصر.
 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.
 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الأحد أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس لمدة أسبوع 

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبينت الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع احتمالية حدوث نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. 

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس فى أول أيام رمضان

انخفاض واردات إسبانيا من الغاز 1% فى فبراير مع اعتدال الطقس

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر 
 

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 20 10

رفح 20 9

رأس سدر 25 13

نخل 21 6

كاترين 20 4

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 9

سيوة 23 9

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 29 19

أبو رماد 30 18

رأس حدربة 30 18

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 10

أسيوط 29 11

سوهاج 31 13

قنا 32 15

الأقصر 34 16

أسوان 36 16

الوادي الجديد 33 12

أبوسمبل 38 17
 

إقرأ أيضا 
 

مركز المناخ: الحرارة تتخطى الـ38 درجة فى الصعيد خلال الأيام المقبلة

 

الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي في محافظات
 

الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن طقس أول أسبوع فى رمضان.. وتحذر المواطنين

txt

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 9-3-2024| درجات الحرارة

txt

تعرف حالة الطقس اليوم الخميس.. وما هي حالة الجو أول يوم رمضان؟

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

سعر الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة فى واقعة وفاة طالبة العريش

"كن صديقًا" مبادرة تسعى لربط طلاب المدارس بتاريخ مصر العريق

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات