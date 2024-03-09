مركز المناخ: الحرارة تتخطى الـ38 درجة فى الصعيد خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن اليوم يعد آخر أيام شهر أمشير، حيث يبدأ الطقس فى ارتفاع تدريجى فى الحرارة خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالًا مائلة للحرارة فى الوسط حارة جنوبًا، وما زالت باردة ليلًا فى كافة الأنحاء، مع بعض هبات الرياح المتقطعة التى تسبب قلقًا لمزارع الغلة وتعطله عن أداء ريات "هامة جدًا" للقمح.

وأضاف فهيم، في بيان له، أنه من المتوقع ارتفاع مؤقت لكنه كبير خارج المعدلات بداية من منتصف الأسبوع القادم (الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) تتخطى فى ذروتها قيم 38 درجة فى الصعيد.

وأوضح أن جميع المحاصيل فى مراحل حرجة جدًا: القمح، الفول، البطاطس، خضر الصوب والأنفاق، كل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون.

وأضاف أن أهم المظاهر خلال هذه الفترات هى فرق حرارة كبير بين الليل والنهار، وتغير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية "دافئة جدًا" محملة بالرمال والأتربة أحيانًا، وزيادة فى نشاط الرياح فى توقيتات متفرقة، مع زيادة كبيرة فى الشبورة المائية وفى الرطوبة النسبية.