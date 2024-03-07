الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس فى أول أيام رمضان

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على DMC، إن درجات الحرارة رجعت إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ما يجعلنا نشهد اختلافًا في حالة الطقس من يوم إلى آخر لتسجل العظمي القاهرة الكبرى حتى بداية الأسبوع المقبل تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء الشتوية مستقرة دافئة فترة النهار في أغلب المحافظات.

وتابعت أن أول أيام شهر رمضان الكريم ستكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي أو أعلى بحوالي درجة، وتصل إلى 24 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه خلال ثاني يوم رمضان ستكون هناك ارتفاعات فى حالة الطقس، ولكنها مؤقتة مدتها 48 ساعة وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها.

وأوضحت أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد اليوم سقوط أمطار خفيفة على محافظة الإسكندرية والبحيرة لن تؤثر على أنشطة الأعمال اليومية، ومن المتوقع استمرارها غدًا وبعد غدٍ، منوهة بأن نسب الرطوبة فى الجو منخفضة، مما يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أقل من الموجودة، خاصة بالأيام الموجود بها نشاط للرياح.

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