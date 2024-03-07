الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات مجلس الجامعة العربية لوزراء الخارجية بشأن غزة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

استعرضت "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات الدورة الـ161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي جاءت كالتالي.

أبرز تصريحات الدورة الـ161 لمجلس الجامعة العربية

  • دعم تولي فلسطين مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية.
  • الرفض القاطع للخطط الإسرائيلية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب.
  • مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف العدوان.
  • التحذير من تنفيذ مخططات إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري.
  • دعوة الدول التي تقدم الأسلحة لإسرائيل بالتوقف عن ذلك.
  • ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية لكسر الحصار على غزة.
  • فرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة.
  • إدانة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
  • الدعوة لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف ممارسات الاستيطان.
  • الإشادة بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية.
  • إدانة الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك.
  • دعوة مجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة.

 

العدوان الإسرائيلى الشعب الفلسطيني قطاع غزة الحصار على غزة الضفة الغربية وزراء الخارجية مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية

مواد متعلقة

الناقلة "ترو كونفيدنس" تعلن مقتل 3 من طاقمها فى هجوم صاروخى قبالة اليمن

"القاهرة الإخبارية": مقتل 56 قائدًا و6 ضباط بجيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر

الحوثيون: العدوان على غزة أمريكى بامتياز وإسرائيل ليست إلا أداة تنفيذية

"وول ستريت جورنال": الإدارة الأمريكية نظمت أكثر من 100 عملية نقل أسلحة لإسرائيل

"الشاباك" يوجه لأول مرة بفتح تحقيق داخلي في أحداث 7 أكتوبر

"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات سامح شكري أمام الجامعة العربية

لابيد يحمّل نتنياهو مسئولية ما حدث فى 7 أكتوبر ويطالبه بالرحيل عن منصبه

الاتحاد الأوروبى يدين قرار إسرائيل بناء 3426 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

الأكثر قراءة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

عطل فنى يضرب فيسبوك

سيدة تخلع زوجها والسبب اتجوزنا في شقة مفروشة وسافر ومعرفش عنه حاجة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

وسط اتساع المجاعة.. استشهاد العشرات بغزة جراء غارات الاحتلال المتواصلة لليوم 153

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات