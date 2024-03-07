"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز تصريحات مجلس الجامعة العربية لوزراء الخارجية بشأن غزة
استعرضت "القاهرة الإخبارية" أبرز تصريحات الدورة الـ161 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي جاءت كالتالي.
أبرز تصريحات الدورة الـ161 لمجلس الجامعة العربية
- دعم تولي فلسطين مسئوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية.
- الرفض القاطع للخطط الإسرائيلية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب.
- مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف العدوان.
- التحذير من تنفيذ مخططات إسرائيل بارتكاب جريمة التهجير القسري.
- دعوة الدول التي تقدم الأسلحة لإسرائيل بالتوقف عن ذلك.
- ضرورة تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية لكسر الحصار على غزة.
- فرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة.
- إدانة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
- الدعوة لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف ممارسات الاستيطان.
- الإشادة بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية.
- إدانة الحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك.
- دعوة مجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة.