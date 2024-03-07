الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحوثيون: العدوان على غزة أمريكى بامتياز وإسرائيل ليست إلا أداة تنفيذية

الحوثيون
الحوثيون

قال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم "أنصار الله" الحوثيين، إن العدوان على غزة أمريكي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية، ويتحمل الجانبان الأمريكي والبريطاني تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.

القوات اليمنية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور

وتابع الناطق الرسمي باسم "أنصار الله" الحوثيين، في تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الخميس، أن القوات اليمنية لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور.

 وأضاف: أكدنا مرارًا أن السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة، مشيرًا إلى أنه كان على أمريكا أن تعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها، لكنها ذهبت إلى خيار التصعيد.

الحوثيين العدوان على غزة إسرائيل أنصار الله

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