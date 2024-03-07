الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء 3426 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أدان الاتحاد الأوروبي، قرار إسرائيل بناء 3426 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة

وصادق مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وستبنى معظم الوحدات الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم بين القدس وأريحا، والباقي في مستوطنات قريبة في المنطقة ذاتها أو قرب بيت لحم، وتأتي المصادقة بعد عملية إطلاق النار على حاجز الزعيم قرب المستوطنة الشهر الماضي.

"يونيسف" تحذر من انفجار وشيك في عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية بقطاع غزة

ومن جهة أخرى، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من "انفجار وشيك" في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع أعلى بثلاث مرات من المسجلة في الجنوب.

وقد أفاد جيمس إلدر، متحدث اليونيسف، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع".

وأوضح أننا سنرى انفجارًا وشيكًا في وفيات الأطفال، إذا لم تُحل أزمة التغذية المتفاقمة في قطاع غزة، وأضاف أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح جنوبًا.