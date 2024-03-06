"رويترز": "نيكى هيلى" تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسى أمام ترامب

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن “وول ستريت جورنال”، إن "نيكي هيلي" المرشحة الحزب الجمهوري بالانتخابات التمهيدية تعتزم الانسحاب من السباق الرئاسي الجمهوري، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت حملة المرشحة الحزب الجمهوري بالانتخابات التمهيدية نيكي هيلي، أن نتائج الثلاثاء الكبير لتقرير مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهرت أن الحزب ما زال منقسما بصورة كبيرة.

وتغلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسهولة على هيلي في جميع الولايات التي تجرى فيها انتخابات تمهيدية بين الجمهوريين، ما عدا فيرمونت.