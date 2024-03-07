الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لابيد يحمل نتنياهو مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر ويطالبه بالرحيل عن منصبه

يائير لابيد
يائير لابيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المسؤول والمذنب بشأن أكبر كارثة وقعت بتاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر ولا يمكنه الاستمرار في منصبه، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن الأمريكيين فقدوا ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية وبقدرة نتنياهو على إدارة الحرب بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يشن حملة ضد قيادات الأجهزة الأمنية بهدف تحميلهم المسئولية.

المعارضة الإسرائيلية إسرائيل لابيد رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو

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